9.1 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se, si pasojë e reshjeve të shiut në Njësinë e Malishevës, është rritur niveli i turbullirës në ujë, duke e bërë atë të papërshtatshëm për pije.

“Si pasojë e reshjeve të shiut në Njësinë e Malishevës, konkretisht në stacionin e pompave në fshatin Banjë, është rritur niveli i turbullirës (turbiditetit) në ujë. Për këtë arsye, uji aktualisht nuk është i përshtatshëm për konsum human, deri në njoftimin e radhës nga Kompania”, thuhet në njoftim.

Zonat e prekura përfshijnë Malishevën, Banjën, Carrallukën dhe rrugën “Imer Krasniqi” në Mirushë.

Nga kompania bëhet e ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë për rikthimin e cilësisë së ujit sipas standardeve./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec
Next article
Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Më Shumë

Lajme

49 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Fokus

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

Një grua është gjetur e vdekur në banesën e saj në Prizren. Sipas njoftimit nga Policia, njësitet relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes ku...

Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

Xhoxhaj nokauton Seifkhani-n, mbron titullin EBU

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Alexis Mead, ylli i finales

Rrëshqitje e gurëve dhe dheut në rrugën Prizren – Prevallë

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

Mjerimi i botuesve shqiptarë

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne