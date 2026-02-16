9.3 C
Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar se, si pasojë e reshjeve të shiut në Njësinë e Malishevës, është rritur niveli i turbullirës në ujë, duke e bërë atë të papërshtatshëm për pije.

“Si pasojë e reshjeve të shiut në Njësinë e Malishevës, konkretisht në stacionin e pompave në fshatin Banjë, është rritur niveli i turbullirës (turbiditetit) në ujë. Për këtë arsye, uji aktualisht nuk është i përshtatshëm për konsum human, deri në njoftimin e radhës nga Kompania”, thuhet në njoftim.

Zonat e prekura përfshijnë Malishevën, Banjën, Carrallukën dhe rrugën “Imer Krasniqi” në Mirushë.

Nga kompania bëhet e ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë për rikthimin e cilësisë së ujit sipas standardeve./PrizrenPress.com/

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec
Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

