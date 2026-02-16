Totaj nënshkruan memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi me Fondacionin për Zhvillim të Qëndrueshëm Ekonomik – PREDA Plus Kosovë dhe WEntrepreneur për zbatimin e projektit “E ARDHMJA E SAJ – Fuqizimi i Grave Sipërmarrëse në Kosovë”.
Projekti financohet nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), me mbështetjen e Arbeiter Samariter Bund (ASB) Köln dhe synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në ekonomi përmes zhvillimit të aftësive të biznesit, krijimit të rrjeteve mbështetëse dhe ndërtimit të një mjedisi më të favorshëm për sipërmarrje.
“Projekti synon fuqizimin ekonomik të grave përmes zhvillimit të aftësive të biznesit, krijimit të rrjeteve mbështetëse dhe ndërtimit të një mjedisi më të favorshëm për pjesëmarrjen e tyre në ekonomi”, ka bërë të ditur Totaj.
Sipas tij, në kuadër të projektit do të përfshihen drejtpërdrejt 562 përfitues, përfshirë gra sipërmarrëse ekzistuese dhe aspiruese, vajza të reja, si dhe përfaqësues nga institucionet dhe shoqëria civile, me fokus të veçantë tek gratë nga zonat rurale dhe komunitetet minoritare./PrizrenPress.com/
