Malisheva e Shoqata e Kërkim Shpëtimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

By admin

Sot, kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, dhe kryetari i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim (SHKKSH), Mentor Maloku, kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi të ngushtë në fushën e kërkim-shpëtimit.

Sipas njoftimit, ky bashkëpunim synon adresimin e nevojave dhe sfidave që lidhen me reagimin ndaj rasteve emergjente dhe operacioneve të kërkim-shpëtimit në territorin e Komunës së Malishevës.

Qëllimi i marrëveshjes është ngritja dhe avancimi i kapaciteteve civile në fushën e kërkim-shpëtimit, përmes shkëmbimit të përvojave dhe organizimit të trajnimeve ndërmjet SHKKSH-së, institucioneve komunale, organizatave dhe qytetarëve.

Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishëm edhe menaxheri i emergjencave në Komunën e Malishevës, Halit Mazreku, kryetari i degës së SHKKSH-së në Malishevë, Besim Paçarizi, si dhe zyrtarë të tjerë përgjegjës.

