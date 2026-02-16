9.3 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

By admin

Në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK) është nënshkruar marrëveshja e organizimit të finales së Kupës mes FBK-së dhe Klubit Rahoveci 029.

Rahoveci 029 është organizator i finales së Kupës mes Trepçës dhe Bashkimit, derisa do ta ketë mbështetjen e madhe nga ana e FBK-së.

Indrit Krasniqi, kryetar i KB Rahoveci 029 dhe Adriatik Rraci, Zëvendës Sekretar i Përgjithshëm dhe Drejtor i Përfaqësueseve të Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen. Sipas njoftimit të FBK-së, si Krasniqi, ashtu edhe Rraci, janë zotuar se do të bëjnë çmos që finalja e Kupës të jetë një spektakël i basketbollit.

Finalja e Kupës zhvillohet të mërkurën në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec nga ora 19:30 dhe transmetohet ekskluzivisht në Art Motion/Kujtesa.

Biletat do të kushtojnë 5 Euro për këtë super finale./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malisheva e Shoqata e Kërkim Shpëtimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Më Shumë

Kulture

Shën Valentini në burg (tregim)

Konstandin Dhamo Ajo po qëndronte në këmbë përpara shkallëve të Televizionit dhe shkruante me ngut në një bllok të prishur. -?Mirëmëngjesi ! -?O, ç’kemi … -?Ç’po zhgrap ashtu...
Sport

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Bashkimi do të luajë këtë të diel në xhiron e 20-të të ProCredit Superliga kundër GO+ Pejës, në palestrën "Sezai Surroi" në Prizren, duke...

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

Basketboll, derbi kryesor sot në Prizren

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Rrëshqitje e gurëve dhe dheut në rrugën Prizren – Prevallë

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

P.C Prizreni në finale

Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne