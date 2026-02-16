Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

Rahoveci do të presë të mërkurën, më 18 shkurt, finalen e madhe të Kupës së Kosovës në basketboll ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës, raporton PrizrenPress.
Organizatori, KB Rahoveci 029, ka pranuar 1,000 bileta, gjysma e të cilave janë të rezervuara për Arpagjik’t, ndërsa gjysma tjetër do të dalë në shitje nesër, e martë, nga ora 13:00, pranë palestrës “Sezai Surroi” në Prizren.
Çmimi i biletës është 5 euro, me maksimum 2 bileta për person. Tifozët ftohen të sigurojnë vendin e tyre dhe të jenë pjesë e kësaj finaleje madhështore./PrizrenPress.com/
