“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Me rastin e 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka organizuar aktivitetin edukativ “Ciceronët e Rinj” në ambientet e Kompleksi Monumental i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit.
Në këtë hapësirë historike, ku u artikuluan idealet kombëtare shqiptare, nxënësit e Shkolla e Mesme e Ulët “Hysen Rexhepi” morën rolin e ciceronëve, duke prezantuar ekspozitat për vizitorët dhe duke interpretuar ngjarjet historike përmes këndvështrimit të brezit të ri.
“Në këtë ditë të shënuar për shtetin tonë, në hapësirën ku u artikuluan idealet kombëtare, në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, organizojmë aktivitetin edukativ “Ciceronët e Rinj”. Nxënësit e Shkollës se Mesme te Ulet “Hysen Rexhepi” do të marrin rolin e ciceronëve, duke prezantuar ekspozitat për vizitorët dhe duke interpretuar historinë përmes zërit të brezit të ri”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren.
Përmes këtij aktiviteti synohet të fuqizohet ndërgjegjësimi për rëndësinë e trashëgimisë kulturore si kujtesë kolektive, përgjegjësi qytetare dhe pjesë thelbësore e identitetit kombëtar.
“Trashëgimia është kujtesë, përgjegjësi dhe identitet”, theksohet në njoftim.
Aktiviteti është i hapur për publikun dhe hyrja është pa pagesë, duke e kthyer këtë ditë në një festë të përbashkët të historisë dhe edukimit./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren