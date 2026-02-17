3.6 C
Prizren
E martë, 17 Shkurt, 2026
Seancë Solemne në Prizren për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mbajti sot një seancë solemne në nder të 18-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionalë, familje të dëshmorëve, organizata të dala nga lufta e UÇK-së, si dhe qytetarë.

Gjatë seancës u vlerësua sakrifica dhe përpjekja shumëvjeçare e popullit të Kosovës për liri, e cila u kurorëzua me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008./PrizrenPress.com/

“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit
Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

