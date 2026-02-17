Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Në shënim të 18-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, kryetari i Komunës së Rahovecit priti në zyrën e tij qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve lokale.
Pas kësaj, u zhvilluan homazhe për të nderuar kujtimin e atyre që sakrifikuan jetën për lirinë dhe pavarësinë e vendit.
Aktivitetet për këtë ditë të veçantë po vazhdojnë me krenari dhe përkushtim./PrizrenPress.com/
