3.6 C
Prizren
E martë, 17 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

By admin

Është mbajtur ditën e sotme në Prishtinë marshimi me moton “Drejtësi, jo politikë”, në krah të ish-luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të clët po gjykohen në Gjykatën Speciale të Hagës.

Marshimi i cili kulmoi në sheshin “Skënderbej” grumbulloi qytetarë të shumtë dhe politikanë, ndërkohë që valëviteshin flamuj të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të Kosovës dhe të Shqipërisë.

Protesta vjen për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.

Ndërkohë në shesh u vendosën edhe fotografitë e tyre.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pa pranga
Next article
Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar

Më Shumë

Fokus

Mbretëreshat e Kupës!

KBF Bashkimi ka triumfuar sërish në Kupën e Kosovës te femrat, duke konfirmuar dominimin në basketbollin kosovar. Në një super finale të zhvilluar në Prizren,...
Fokus

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" në Prizren ka njoftuar se, si pasojë e reshjeve të shiut në Njësinë e Malishevës, është rritur niveli...

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Malisheva e Shoqata e Kërkim Shpëtimit nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

P.C Prizreni në finale

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

18 vjet shtet

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne