2 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

By admin

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Zafir Berisha, ka uruar qytetarët me rastin e 18-vjetorit të shpalljes së pavarësisë së vendit.

Në mesazhin e tij, ai ka theksuar se 17 shkurti i vitit 2008 shënon realizimin e ëndrrës shekullore dhe sakrificës së shumë gjeneratave për liri e pavarësi.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“17.02.2008 u realizua ëndrra shekullore dhe sakrifica sublime e shumë gjeneratave për liri e pavarësi në Kosovë. Kjo ditë nuk erdhi si dhuratë, ajo u pagua me gjak, me burgje, me dhimbje dhe me qëndresë heroike”, ka deklaruar Berisha.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas tij, liria e Kosovës është ndërtuar mbi sakrificën e brezave dhe mbi luftën e drejtë të Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), duke shtuar se ajo nuk duhet të nëpërkëmbet, të negociohet apo të tjetërsohet.

Berisha ka përmendur edhe ish-krerët e UÇK-së që po përballen me proces gjyqësor në Hagë, duke i cilësuar ata si “arkitektë të lirisë”.

Krijojmë webfaqe për biznese

“Hashimi, Jakupi, Kadriu dhe Rexha nuk janë të akuzuar, ata janë vetë akti i lirisë së Kosovës. Burgosja e tyre është goditje direkte ndaj UÇK-së, ndaj luftës çlirimtare dhe ndaj vetë shtetit të Kosovës”, ka thënë ai.

Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008, duke shënuar një nga momentet më të rëndësishme në historinë e saj moderne.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar
Next article
Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Më Shumë

Lajme

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Pas tërmetit me magnitudë 4.8 që goditi rajonin juglindor të Kosovës më 10 shkurt 2026, turistët që ndodheshin në Prizren kanë dalë jashtë nga...
Lajme

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Komuna e Malishevës ka nënshkruar dje një marrëveshje bashkëpunimi me Islamic Relief Kosova për të mbështetur fermerët lokalë me pajisje moderne bujqësore. Sipas njoftimit, ky...

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Pa pranga

Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Shitja e biletave për finalen Bashkimi – Trepça nis sot

Borea kompleton katërshen gjysmëfinaliste në Final 8

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

P.C Prizreni në gjysmëfinale

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne