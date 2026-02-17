Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në Prizren u organizua një aktivitet sportiv me pjesëmarrjen e çiklistëve prizrenas.
Maratona simbolike nisi nga rrethi i transitit dhe përfundoi te rrethi i “Vrapueses së Prizrenit”, duke sjellë energji pozitive dhe frymë bashkimi në qytet. Pjesëmarrësit e bënë këtë përvjetor edhe më të veçantë përmes promovimit të sportit dhe stilit të shëndetshëm të jetesës.
Me këtë rast, drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS), Ajlin Shishko-Hajdari, ndau mirënjohje për çiklistët pjesëmarrës, në shenjë falënderimi për kontributin dhe përkushtimin e tyre në këtë aktivitet domethënës./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/