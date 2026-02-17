2 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

By admin

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në Prizren u organizua një aktivitet sportiv me pjesëmarrjen e çiklistëve prizrenas.

Maratona simbolike nisi nga rrethi i transitit dhe përfundoi te rrethi i “Vrapueses së Prizrenit”, duke sjellë energji pozitive dhe frymë bashkimi në qytet. Pjesëmarrësit e bënë këtë përvjetor edhe më të veçantë përmes promovimit të sportit dhe stilit të shëndetshëm të jetesës.

Me këtë rast, drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS), Ajlin Shishko-Hajdari, ndau mirënjohje për çiklistët pjesëmarrës, në shenjë falënderimi për kontributin dhe përkushtimin e tyre në këtë aktivitet domethënës./PrizrenPress.com/

Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës
Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

