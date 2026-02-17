2 C
Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

By admin

Malisheva e shënoi 17 Shkurtin – Ditën e Shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, përmes aktiviteteve solemne dhe nderimeve të veçanta.

Në këtë ditë të shënuar, u vlerësua thellë sakrifica e brezave të tërë për liri dhe pavarësi, një rrugëtim i gjatë që kulmoi me luftën çlirimtare të UÇK-së dhe shpalljen e shtetit të pavarur. Edhe këtë vit, ashtu si në vitet e fundit, u përsërit kërkesa për liri dhe drejtësi për krerët e luftës së UÇK-së që po gjykohen në Hagë, si dhe u bë thirrje për pjesëmarrje në marshin “Drejtësi, jo politikë”.

Kuvendi i Komunës së Malishevës mbajti një mbledhje solemne, ku përveç asamblistëve morën pjesë familjarë të dëshmorëve, invalidë e veteranë të luftës, drejtues institucionesh, përfaqësues fetarë dhe një numër i madh qytetarësh.

Në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve, kryetari Ekrem Kastrati foli me respekt për përpjekjet shekullore të kombit shqiptar për liri, për luftën e drejtë të UÇK-së dhe për angazhimin e komunës në ndërtim dhe zhvillim ndër vite. Ai theksoi edhe sakrificën e krerëve të UÇK-së që mbahen në Hagë, duke bërë thirrje për pjesëmarrje masive në marshin e organizuar në Prishtinë.

Edhe kryesuesi i Kuvendit Komunal, Fatmir Ademaj, nënvizoi rëndësinë historike të kësaj date, duke përmendur në mënyrë kronologjike sakrificat e popullit shqiptar deri te çlirimi dhe shpallja e pavarësisë. Sipas tij, liria e sotme është fryt i drejtpërdrejtë i luftës së UÇK-së.

Në emër të OVL të UÇK-së në Malishevë foli Feriz Krasniqi, i cili theksoi peshën e luftës çlirimtare dhe sfidën e vazhdueshme për të mbrojtur të vërtetën e saj.

Aktivitetet përkujtimore u përmbyllën me homazhe dhe nderime pranë varrezave të dëshmorëve në Malishevë dhe Kleçkë, si dhe me pjesëmarrje masive në marshin “Drejtësi, jo politikë”./PrizrenPress.com/

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet
Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren

