2 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

By admin

Bashkimi nuk po ndalet së përforcuari skuadrën.

Siç ka mësuar AsistiOnline.com nga burime të afërta me klubin prizrenas, drejtuesit e skuadrës kanë arritur marrëveshje edhe me një lojtar të ri të huaj.

Amerikani Jalen Riley pritet të jetë transferi më i ri i ekipit portokalli që sivjet po synon me çdo kusht trofetë.

Lojtari luan në pozitat 1/2, derisa së fundmi ka qenë pjesë e elitës izraelite me ekipin e Elitzur Netanya me të cilët në 7 ndeshje ka pasur 7.3 pikë mesataren e pikëve.

Në të kaluarën lojtari ka luajtur edhe me Porton në Portugali, Ostrów Wielkopolski në Poloni, Peristeri e PAOK në Greqi, Jiangsu Dragons në Kinë, pastaj VEF Riga në Estoni, Cholet në Francë etj.

Lojtari pritet të prezantohet gjatë ditëve në vazhdim te prizrenasit.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Maratonë simbolike me biçikleta për 18-vjetorin e Pavarësisë në Prizren
Next article
Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Më Shumë

Lajme

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka marrë pjesë në një debat me nxënës gjimnazistë nga Malisheva dhe komuna të tjera, në kuadër...
Lajme

49 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

14 vjet nga tragjedia në Restelicë

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

P.C Prizreni në gjysmëfinale

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne