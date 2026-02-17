2 C
Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

By admin

Në kuadër të agjendës për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, sot në sallën e Kuvendit të Komunal të Dragashit u mbajt Seancë Solemne, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ekzekutivit dhe legjislativit lokal, familjarëve të dëshmorëve, përfaqësuesve të OVL e UÇK-së“, institucioneve arsimore, fetare e të sigurisë, si dhe qytetarëve të shumtë.

Seanca nisi me intonimin e himnit shtetëror e kombëtar dhe me një minutë heshtje në nderim të të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit.

Në fjalën e tij, kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Dragashit, Resul Fetahu, uroi qytetarët për këtë përvjetor, duke theksuar se 18-vjetori i Pavarësisë është një ditë e veçantë, ku me respekt dhe mirënjohje përulemi para kontributit të atyre që mundësuan lirinë që sot e gëzojmë.

Ndërkaq, kryetari i Komunës, Bexhet Xheladini, theksoi se kjo ditë na bashkon si qytetarë dhe na kujton arritjet, sakrificat dhe punën e brezave që luftuan për lirinë dhe pavarësinë.

Me nga një fjalë rasti u drejtuan edhe nënkryetari i Komunës nga radhët e komuniteteve, Fejsal Halilovi?, sekretari i OVL-së së UÇK-së, Salih Shala, si dhe përfaqësuesi i familjeve të dëshmorëve, Ymridin Gërdellaj. Në fund, kryetari Xheladini e nderoi me mirënjohje kryetarin e OVL-së së UÇK-së në Dragash, Emri Neshati.

Seanca solemne u pasua me homazhe te shtatorja e Komandantit Legjendar Adem Jashari, Varrezat e Dëshmorëve në Dragash dhe Buqe, si dhe te pllaka përkujtimore e dëshmorit turk Husein Kutlu.

Agjenda e aktiviteteve për nder të 18-vjetorit të Pavarësisë u përmbyll me program artistik në Shtëpinë e Kulturës “Abdurrahman Gërdellaj“./PrizrenPresss.com/

