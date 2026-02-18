Një e vdekur dhe dy të lënduar në vetaksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një aksident trafiku me fatalitet është raportuar të martën në autostradën Ibrahim Rugova, ku një grua ka humbur jetën, ndërsa dy persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore.
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rreth orës 14:30 është raportuar për një vetaksident trafiku, ku drejtuesi i veturës, mashkull kosovar, ka pësuar lëndime trupore dhe ka mbetur në trajtim mjekësor.
Lëndime kanë pësuar edhe dy pasagjerë, ndërsa njëra nga pasagjeret, shtetase kosovare, ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Policia ka nisur hetimet për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren