7 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

By admin

Sonte zhvillohet finalja e madhe e Kupës së Kosovës në basketboll, ku përballë njëra-tjetrës do të jenë dy skuadrat që aktualisht kryesojnë edhe Superligën, Trepça dhe Bashkimi.

Ky duel vjen si një reprizë e finales së vitit të kaluar, ku po këto dy ekipe u ndeshën për trofeun, me Trepçën që doli fituese. Rivaliteti mes tyre ka vazhduar edhe këtë edicion, me mitrovicasit që aktualisht mbajnë vendin e parë në tabelën e Superligës, ndërsa Bashkimi i ndjek nga afër në pozitën e dytë.

Pritet një përballje e fortë dhe me intensitet të lartë, duke marrë parasysh formën që kanë treguar të dy skuadrat gjatë sezonit, si dhe rëndësinë që ka kjo finale për vazhdimësinë e garave.

Ndeshja zhvillohet në Rahovec, në palestrën Mizahir Isma, me fillim nga ora 19:30, ndërsa transmetohet drejtpërdrejt në Artmotion.

E gjithë vëmendja sonte do të jetë e drejtuar nga Rahoveci, ku do të mësohet fituesi i trofeut të Kupës së Kosovës për këtë edicion./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Më Shumë

Lajme

Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës uron 18-vjetorin e Pavarësisë, ka një porosi për vizitorët: Shkoni në Rahovec

Në prag të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, deputeti kanadez Kyle Seeback ka shprehur urimet e tij dhe lidhjen e veçantë me vendin. Seeback ka...
Fokus

Basketboll, derbi kryesor sot në Prizren

Vazhdon edhe sot java e 20-të në Procredit Superliga. Janë parashikuar dy ndeshje, të cilat premtojnë të ofrojnë spektakël për tifozët. Vëmendja kryesore do të...

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Rahoveci shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

14 vjet nga tragjedia në Restelicë

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

Nuk hyri në qeveri, reagon Duda Balje

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne