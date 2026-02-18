2.3 C
Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Në një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kushteve të jetesës për familjet me asistencë sociale, sot u vu gurthemeli për ndërtimin e 50 shtëpive në Prizren, në kuadër të një projekti humanitar që po realizohet në bashkëpunim mes Komuna e Prizrenit dhe Shoqata “Jetimat e Ballkanit”.

Sipas njoftimit të komunës, projekti synon t’u sigurojë strehim të qëndrueshëm familjeve që jetojnë në kushte të vështira ekonomike, duke krijuar një bazë më të sigurt për jetën dhe mirëqenien e tyre.

Nga gjithsej 50 shtëpi të planifikuara, 35 do të ndërtohen në “Lagjen e Trimave” në Prizren, ndërsa 15 të tjera do të realizohen në pronat private të rasteve sociale, varësisht nga nevoja dhe kushtet specifike të përfituesve.

“Ky investim është i rëndësishëm për mbështetjen e kategorive më të ndjeshme dhe forcimin e solidaritetit”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj
Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

