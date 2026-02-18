2.3 C
Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

By admin

Arsim Berisha është emëruar zëvendësministër i Shëndetësisë.

Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate nga Zyra e kryeministrit raporton “Gazeta Blic”.

Dr. Arsim Berisha e ka mbajtur këtë pozitë edhe përgjatë mandatit të kaluar.

Kryeministri Kurti e uroi Berishën për detyrën dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të tij.

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë
Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

