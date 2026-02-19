10.8 C
Prizren
E enjte, 19 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

By admin

Mustapha Amzil i Trepçës u shpall MVP i ndeshjes finale të Kupës së Kosovës në basketboll.

Amzil përfundoi ndeshjen me 22 pikë dhe 12 kërcime, duke bërë diferencën për mitrovicasit në fitore ndaj Bashkimit të Prizrenit, raporton PrizrenPress.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku
Next article
Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Më Shumë

Fokus

Derbi në Prizren

Spektakli i basketbollit vazhdon në Prizren, kësaj radhe me derbin e javës së 20-të të ProCredit Superligës. Bashkimi - GO+ Peja është sfida kryesore e...
Lajme

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

Drejtori i Urbanizmit në Prizren, Florent Ukaj, ka njoftuar se sot është proceduar leja për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore të komunës. https://prizrenpress.com/shitet-banesa-ne-lagjen-dardania-te-prizrenit/ Sipas...

Seancë Solemne në Prizren për 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Një e vdekur dhe dy të lënduar në vetaksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Pa pranga

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Super ndeshjen në Prizren e fiton Bashkimi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne