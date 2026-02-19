4.1 C
Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

Këtë javë zhvillohet xhiroja e 13-të në kuadër të Liga e Parë e Meshkujve, ku janë paraparë tri ndeshje interesante që pritet të ndikojnë në renditjen tabelare.

Xhiroja hapet të enjten me përballjen ndërmjet Gjakovës dhe Proton Cable Prizrenit, e cila do të nisë në ora 21:00.

Ndërkohë, të premten do të zhvillohen dy takime të tjera: Kerasan përballet me Dritën nga ora 19:00, ndërsa nga ora 20:30 KEKU do të takohet me New Basket./PrizrenPress.com/

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë
Përballja e rivalëve të vjetër

