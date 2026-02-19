Sonte derbi i madh në Rahovec, përballen pretendentët për titull

Sonte nga ora 20:00, palestra “Mizahir Isma” do të jetë skenë e derbit të madh të xhiros së 17-të në Superliga e Kosovës në hendboll, ku përballen Rahoveci dhe Besa Famgas.
Ndeshja pritet të ketë peshë të jashtëzakonshme në garën për titullin e kampionit. Rahoveci, kampioni në fuqi, kryeson renditjen me 28 pikë, ndërsa Besa Famgas është në vendin e tretë me 24 pikë dhe me një ndeshje më pak të zhvilluar.
Skuadra vendase synon të shfrytëzojë përkrahjen e publikut për të ruajtur pozitën në krye, ndërsa mysafirët kërkojnë rikthimin te fitorja për t’u afruar me dy skuadrat e para./PrizrenPress.com/
