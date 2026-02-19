4.1 C
Shkyçje nga ujësjellësi për mospagesë – 15 raste në Prizren

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” njofton se sot në Njësinë e Prizrenit janë realizuar 15 shkyçje nga rrjeti i furnizimit me ujë për shkak të mospagesës së obligimeve financiare.

“Ftojmë të gjithë konsumatorët me borxhe të papaguara që t’i kryejnë obligimet e tyre me kohë, në mënyrë që të shmangin shkyçjen nga shërbimi si dhe shpenzimet tjera të rikyçjes”, bëhet e ditur nga institucioni./PrizrenPress.com/

https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

