Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Zyra për Integrime Evropiane dhe gratë ndërmarrëse të Komunës së Prizrenit morën pjesë në punëtorinë “Zhvillimi i Masave Strategjike Rajonale për Ndërmarrësinë e Grave në Kosovë”, e cila u mbajt në Ohër të Maqedinisë së Veriut.
Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, aktiviteti u realizua në kuadër të projektit “E ARDHMJA E SAJ”, iniciativë e financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e zbatuar nga PREDA Plus, në partneritet me WEnterpreneur dhe me mbështetjen e Arbeiter-Samariter-Bund Köln.
