Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Zyra për Integrime Evropiane dhe gratë ndërmarrëse të Komunës së Prizrenit morën pjesë në punëtorinë “Zhvillimi i Masave Strategjike Rajonale për Ndërmarrësinë e Grave në Kosovë”, e cila u mbajt në Ohër të Maqedinisë së Veriut.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, aktiviteti u realizua në kuadër të projektit “E ARDHMJA E SAJ”, iniciativë e financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e zbatuar nga PREDA Plus, në partneritet me WEnterpreneur dhe me mbështetjen e Arbeiter-Samariter-Bund Köln.

“Zyra për Integrime Evropiane dhe gratë ndërmarrëse të Komunës së Prizrenit morën pjesë në punëtorinë ‘Zhvillimi i Masave Strategjike Rajonale për Ndërmarrësinë e Grave në Kosovë’, e cila është në kuadër të projektit ‘E ARDHMJA E SAJ’ – iniciativë e financuar nga Ministria Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, e zbatuar nga organizata joqeveritare PREDA Plus, në partneritet me WEnterpreneur dhe me mbështetjen e Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Köln, që u mbajt në Ohër të Maqedonisë së Veriut”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

