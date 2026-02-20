5.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren

By admin

Dy persona janë arrestuar në Prizren nën dyshimin për fajde.

Sipas raportit 24-orësh, të dyshuarit dyshohet se kanë ngarkuar një viktimë mashkull kosovar me kamatë mujore prej 100%.

“Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.

Hajdar Mallaku – Një jetë në shërbim të arsimit dhe letërsisë shqiptare

