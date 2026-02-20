7.6 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
LajmeSiguri

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

By admin

Një rast i dyshuar i keqpërdorimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare është raportuar në Prizren, ku një person ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga një tjetër.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 shkurt 2026, rreth orës 12:50, në rrugën “Hoxhë Tahsini” në Prizren.

“Viktima mashkull kosovar ka raportuar se është sulmuar fizikisht nga një mashkull kosovar. Si pasojë e sulmit viktima ka pësuar lëndime të lehta trupore dhe i është ofruar tretmani mjekësor”, thuhet në raport

I dyshuari është intervistuar nga policia dhe, me vendim të prokurorit kompetent, është liruar në procedurë të rregullt.

I kërkonin 100% kamatë mujore viktimës, arrestohen dy të dyshuar për fajde në Prizren
Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

