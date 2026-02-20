Rahoveci, sonte e pret Yllin

Në kuadër të javës së 21-të të ProCredit Superliga, sonte me fillim nga ora 19:30, Rahoveci 029 përballet me Golden Eagle Ylli.
Takimi pritet të jetë mjaft interesant, me të dyja skuadrat që synojnë pikë të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit. Rahovecasit do të kërkojnë ta shfrytëzojnë përparësinë e terrenit vendas, ndërsa therandasit udhëtojnë me synimin për të vazhduar formën e mirë dhe për të forcuar pozitën në renditje.
Ndeshja luhet në Palestrën ‘Mizahir Isma’ në Rahovec dhe pritet të sjellë rivalitet të fortë në parket./PrizrenPress.com/
