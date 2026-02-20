6.7 C
Prizren
E premte, 20 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit për 30 ditë ndaj dy të pandehurve, F.B. dhe L.G., të cilët aktualisht gjenden në ndalim 48-orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “Fajdeja” në bashkëkryerje.

Sipas prokurorisë, nga data 13 dhjetor 2025 deri më 19 shkurt 2026, të pandehurit kanë kontraktuar një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimeve të një personi tjetër, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare dhe papërvojën e dëmtuarit B.K.

“I dëmtuari ka marrë borxh nga F.B., i cili ishte siguruar nga L.G., ku për këtë shumë duhej të paguante kamatë mujore 100%. Kur nuk ka arritur ta shlyejë borxhin, i pandehuri F.B., në koordinim me L.G., i kanë refuzuar kërkesën për shtyrje deri në muajin Korrik dhe ia kanë dhënë vetëm një muaj shtyrje. Pasi dëmtuari nuk ka mundur ta sigurojë shumën, ka njoftuar policinë”, thuhet në kërkesën e prokurorisë.

Në kuadër të hetimeve, Prokuroria Themelore në Prizren ka sekuestruar para të gatshme, pajisje elektronike dhe prova të tjera materiale që lidhen me këtë vepër penale.

“Prokuroria vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën kundër kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin”, theksohet në njoftim.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren
Next article
Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Më Shumë

Fokus

Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Malisheva e shënoi 17 Shkurtin - Ditën e Shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës, përmes aktiviteteve solemne dhe nderimeve të veçanta. Në këtë...
Fokus

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë është realizuar një kontroll i detajuar i një automjeti, pas selektimit për verifikim rutinor nga zyrtarët doganorë. "Pas...

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Përballja e rivalëve të vjetër

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Bardhekaltrit në finale

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Kampionët vazhdojnë me fitore

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Presidenti Trump uron Kosovën, mbështet fuqishëm sovranitetin e Kosovës

“Ciceronët e Rinj” shënojnë 17 Shkurtin në Kompleksin Monumental të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne