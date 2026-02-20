Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Bashkimi ka zyrtarizuar përfundimin e bashkëpunimit me dy lojtarët e huaj të skuadrës, duke konfirmuar largimin e Josh Nzeakor dhe Isaiah Cousins.
Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi të klubit prizrenas, ku është shprehur mirënjohje për kontributin e tyre me fanellën portokalli e zi.
“I falënderojmë për kontributin e dhënë dhe u urojmë suksese në vazhdim të karrierës së tyre”, thuhet në reagimin e klubit./PrizrenPress.com/
