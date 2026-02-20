6.7 C
Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Bashkimi ka zyrtarizuar përfundimin e bashkëpunimit me dy lojtarët e huaj të skuadrës, duke konfirmuar largimin e Josh Nzeakor dhe Isaiah Cousins.

Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi të klubit prizrenas, ku është shprehur mirënjohje për kontributin e tyre me fanellën portokalli e zi.

“I falënderojmë për kontributin e dhënë dhe u urojmë suksese në vazhdim të karrierës së tyre”, thuhet në reagimin e klubit./PrizrenPress.com/

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde
Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

