Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Rahoveci 029 ka shënuar fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Golden Eagle Ylli me rezultat 74:69 (18:13, 19:17, 19:19, 19:20), në kuadër të javës së 21-të të ProCredit Superliga.

Ndeshja në Rahovec ishte e luftuar nga fillimi deri në fund, me vendasit që arritën të ruajnë epërsinë në momentet vendimtare për të siguruar dy pikë shumë të vlefshme. Me këtë fitore, rahovecasit afrohen në vetëm një pikë diferencë me therandasit në renditje, raporton PrizrenPress.

Më i dalluari te Rahoveci ishte Kentrell Pullian me 29 pikë, katër kërcime dhe pesë asistime, duke qenë lider në parket për skuadrën e tij. Te Golden Eagle Ylli u veçua Scott Bamforth me 28 pikë, shtatë kërcime dhe katër asistime.

Pas javës së 21-të, Rahoveci 029 numëron shtatë fitore dhe 14 humbje, ndërsa Golden Eagle Ylli ka tetë fitore dhe 13 humbje, duke e bërë garën në mes të tabelës edhe më interesante./PrizrenPress.com/

