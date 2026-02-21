5 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

By admin

Shtëpia e një familje në fshatin Ngucat të Malishevës ka qenë cak i hajnave ditën e djeshme.

Siç thuhet në raportin e Policisë, një person ka raportuar se persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para dhe stoli ari.

Nga Policia bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar.

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

