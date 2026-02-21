Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

Shtëpia e një familje në fshatin Ngucat të Malishevës ka qenë cak i hajnave ditën e djeshme.
Siç thuhet në raportin e Policisë, një person ka raportuar se persona të panjohur kanë hyrë në shtëpinë e tij dhe kanë vjedhur para dhe stoli ari.
Nga Policia bëhet e ditur se rasti është duke u hetuar.
