Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

By admin

Sot do të nis java e 21-të e Supeligës së Koosovës në futboll.

Ndeshja e vetme që luhet sot është ajo mes Malishevës dhe Dukagjinit, e cila zhvillohet në stadiumin ”Liman Gegaj” në Malishevë, duke filluar nga ora 13:00.

Malisheva aktualisht renditet e katërta në tabelë me 33 pikë, tre më shumë se Dukagjini që ndodhet në vendin e pestë.

