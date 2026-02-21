4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Sport

P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë

By admin

Pas 13 javësh në Liga e Parë të meshkujve në basketboll, Proton Cable Prizreni vazhdon të mbajë pozitën e parë në tabelë me 21 pikë, duke konfirmuar formën e lartë dhe objektivin për kreun e renditjes, raporton PrizrenPress.

New Basket renditet i dyti me 21 pikë, duke qëndruar në hap me liderin, ndërsa Keku mban pozitën e tretë me 19 pikë. Kerasan dhe Drita ndjekin me nga 17 pikë, duke e bërë garën për katërshe mjaft interesante.

Borea ka grumbulluar 16 pikë, ndërsa Istogu ka 15 pikë. Në pjesën e poshtme të tabelës ndodhet Gjakova me 15 pikë, ndërsa Kosovari mbetet në fund me 13 pikë.

Java e 13 – Rezultatet e ndeshjeve:

Gjakova 73 – 78 Proton Cable Prizren
Kerasan 68 – 107 Drita
Keku 76 – 84 New Basket

/PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“100% kamatë mujore”, dosja e Prokurorisë, si funksiononte grupi i fajdeve në Prizren
Next article
Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Më Shumë

Lajme

Kuvendi voton buxhetin e Kosovës për vitin 2026

Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 62 vota për, 32 kundër dhe asnjë abstenim i kanë thënë po buxhetit gati 4 miliardësh të Republikës...
Sport

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Klubi i hendbollit Rahoveci ka shënuar një fitore të rëndësishme në shtëpi ndaj Prishtinës, duke konfirmuar formën e mirë dhe ambiciet për kreun e...

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Super ndeshjen në Prizren e fiton Bashkimi

Bashkimi godet para finales së Kupës? Jalen Riley pritet të zyrtarizohet shpejtë

Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Hoti: Familja, themeli i shoqërisë, dinjiteti i sakrifikuesve, obligim

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne