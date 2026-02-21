4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Dita e dytë e xhiros së 21-të në Superligën e Kosovës në basketboll hapet sonte me përballjen mes Borës dhe Bashkimit, që zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë, me fillim nga ora 17:30.

Bora hyn në këtë takim me bilanc prej dhjetë fitoresh dhe dhjetë humbjesh, duke synuar një rezultat pozitiv në shtëpi për të përmirësuar pozitën në renditje.

Në anën tjetër, Bashkimi paraqitet me 14 fitore dhe gjashtë humbje, duke kërkuar të vazhdojë serinë pozitive dhe të mbetet në hap me skuadrat e kreut.

P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë
Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

