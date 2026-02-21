4.8 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

By admin

Me datën 9 shkurt, Bashkimi që është nënkampion aktual i Kosovës dhe finalist i Kupës, prezantoi përforcimin e radhës në ekip, që vinte para finales së Kupës së Kosovës dhe priste shumë.

Me pompozitet, Josh Nzeakor, u paralajmërua si përforcim, ndërsa pritej shumë nga ai në pjesën e mbetur të stinorit dhe veçanërisht në finale të Kupës. Por, aty Bashkimi u mposht keq. Në pjesë të dytë ekipi ra nga loja dhe Trepça fitoi Kupën.

E fatura si duket për këtë dështim iu shkrua pikërisht alo-qendrës Josh Nzeakor, që ka qenë i njohur për Superligën pasi që në stinorin e kaluar ka luajtur për Prishtinën. Nzeakor në finale luajti 22 minuta duke dhënë 11 pikë e duke bërë 4 kërcime.

Fiks pas dhjetë ditësh, u mor vendimi për largimin e tij nga ekipi, derisa Bashkimi sot bëri të ditur se ka ndarë rrugët edhe zyrtarisht me lojtarin në fjalë. Me të bashkë në pako, u nda edhe me Isaiah Cousinsin.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora
Next article
Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Një rast i dyshuar i keqpërdorimit gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare është raportuar në Prizren, ku një person ka deklaruar se është sulmuar fizikisht...
Sport

Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Bashkimi do të jetë pa trajnerin, Igor Jovovic dhe basketbollistin Meriton Ismaili, në ndeshjen e sotme ndaj Boras. Sipas njoftimit të klubit prizrenas, kjo pasi...

Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

Boksieri nga Prizreni, Elvin Sopaj debuton me fitore në boksin profesionist

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Brenda 24 orëve 55 aksidente dhe rreth 2 mijë tiketa trafiku

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

Apeli liron 9 të dyshuarit e fundit për manipulim votash në Prizren

Rahoveci, sonte e pret Yllin

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Shën Valentini në burg (tregim)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne