Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

By admin

Sonte, me fillim nga ora 20:00, në skenën e Teatrit të Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren do të rikthehet shfaqja “Komedia e Zezë”, një produksion që pritet të sjellë një mbrëmje plot humor, emocione dhe energji pozitive për publikun prizrenas.

Shfaqja vjen me një kastë të njohur aktorësh dhe realizohet nën regjinë e Ilir Bokshi, duke premtuar interpretim dinamik dhe atmosferë të veçantë skenike, raporton PrizrenPress.

Nga teatri bëhet e ditur se interesimi për këtë shfaqje ka qenë i madh, ndërsa publiku ftohet të jetë pjesë e kësaj mbrëmjeje teatrore.

Çmimi i biletës është 2 euro, ndërsa për studentë dhe pensionistë 1 euro. Biletat mund të sigurohen në hyrje të teatrit, para fillimit të shfaqjes./PrizrenPress.com/

