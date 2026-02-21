2.5 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se nesër në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët me intervale me diell.

Vranësirat, vende-vende, pritet të sjellin riga të dobëta shiu.

Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2°C deri në 0°C, ndërsa ato maksimale nga 3°C deri në 5°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–6 m/s.

Në përgjithësi, dita e diel do të jetë e ftohtë dhe me kushte të paqëndrueshme atmosferike.

Njoftimi:

E diel
Mot i vranët me intervale me diell. Vranësirat, vende-vende, parashihen të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: -2°C deri në 0°C
Temperaturat maksimale: 3°C deri në 5°C
Era: nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi 1–6 m/s
Në përgjithësi, vikendi do të karakterizohet me mot të ftohtë dhe të paqëndrueshëm.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Më Shumë

Sport

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Sot do të nis java e 21-të e Supeligës së Koosovës në futboll. Ndeshja e vetme që luhet sot është ajo mes Malishevës dhe Dukagjinit,...
Lajme

Platforma “Liria Ka Emër” projekton mesazhin “Ende duke mbrojtur lirinë tonë” në objektin e Presidencës

Në shënim të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, platforma qytetare “Liria Ka Emër” ka realizuar një aktivitet simbolik në kryeqytet, duke projektuar në objektin...

Prizren, shëndetësia përtej kufijve lokalë (Video)

Në Prizren sot luhet finalja e Kupës së Ligës së Parë

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Përballja e rivalëve të vjetër

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne