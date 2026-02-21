Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Bora ka dominuar përballjen ndaj Bashkimit, duke fituar bindshëm me rezultat 86-71, në një ndeshje ku ritmi dhe efikasiteti i mysafirëve u pa qartë sidomos në pjesën e dytë.
Skuadra nga Prishtine, Bora e nisi mirë takimin dhe e mbylli çerekun e parë në epërsi 20-14, duke mos e lënë Bashkimin të gjejë qetësinë në sulm. Diferenca u menaxhua me kontroll gjatë gjithë ndeshjes, ndërsa çereku i fundit vulosi fitoren: Bora shënoi disa goditje të mëdha nga distanca dhe e çoi epërsinë deri në 18 pikë, për ta mbyllur pa stres rezultatin final 86-71.
Njeriu i ndeshjes ishte pa dyshim T. Cheese, i cili “shpërtheu” nga banka me 32 pikë duke qenë arma kryesore e Borës në momentet kur duhej thyer rezistenca e vendasve. Ndihmë të madhe dha edhe A. Hunter me 16 pikë dhe 4 asistime, si dhe R. Memedi me 12 pikë, ndërsa S. Jules kontribuoi me 11 kërcime dhe energji në të dyja anët e parketit.
Te Bashkimi, më efikasit ishin L. Zeqiri me 18 pikë dhe K. Wooten me 13 pikë, por skuadra prizrenase nuk arriti ta mbajë ritmin ofensiv të Borës, sidomos përballë përqindjes së lartë të mysafirëve nga distanca dhe kontributit të madh të bankës.
Në fund, Bora e mbylli ndeshjen me meritë dhe me autoritet, duke marrë një fitore të pastër 86-71 ndaj Bashkimit./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren