3.1 C
Prizren
E diel, 22 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

By admin

Një person është arrestuar nën dyshimin për fajde.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Rahovec, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit, janë sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin.

“Rahovec / 21.02.2026 – 13:00. Është arrestuar i dyshuari m/k nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën e cekur ndaj viktimës m/k. Njësitet policore gjatë kontrollit në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit, kanë gjetur e sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, njofton policia.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Më Shumë

Sport

14 vjeçarja Sara Rexhaj shënon 55 pikë për 37 minuta lojë

Në ndeshjen e Ligës U14 te vajzat, ndërmjet KB Junior 06 nga Prizreni dhe KB Hyjneshat nga Prishtina, në qendër të vëmendjes ishte paraqitja...
Fokus

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Në Pikën e Kalimit Kufitar në Vërmicë është realizuar një kontroll i detajuar i një automjeti, pas selektimit për verifikim rutinor nga zyrtarët doganorë. "Pas...

“Drejtësi, jo politikë”/ Marshim në mbështetje të ish-luftëtarëve të UÇK-së

Sfida interesante në Ligën e Parë të meshkujve

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Ekzekutivi i Rahovecit në mbështetje të marshit “DREJTËSI, JO POLITIKË!”

200 mijë qytetarë pritet të mblidhen në marshimin e Prishtinës për krerët e UÇK-së në Hagë: Drejtësi, jo politikë

Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Uji përkohësisht jo i pijshëm në Malishevë

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Nënshkruhet marrëveshja mes FBK-së dhe Rahovecit 029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne