Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

Një person është arrestuar nën dyshimin për fajde.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë, rasti ka ndodhur në Rahovec, ndërsa gjatë kontrollit në shtëpi dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit, janë sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin.
“Rahovec / 21.02.2026 – 13:00. Është arrestuar i dyshuari m/k nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën e cekur ndaj viktimës m/k. Njësitet policore gjatë kontrollit në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të dyshuarit, kanë gjetur e sekuestruar dëshmi që lidhen me rastin. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”, njofton policia.
