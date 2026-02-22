5.3 C
“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Në një intervistë për NME, Bono bëri të ditur se grupi ka huazuar një varg nga Ypi për një prej këngëve të reja.

“‘Nëse ke një mundësi për të shpresuar, e ke për detyrë…’ është një varg që e kemi huazuar nga Lea Ypi”, është shprehur ai, duke theksuar rëndësinë e mesazhit për shpresën në kohë sfiduese.

Bono i përshkroi këngët e reja si “këngë sfide dhe trishtimi, këngë vajtimi”, duke shtuar se projektet më festive do të vijnë më vonë. Ai e përmbylli deklaratën me humor: “Një e qeshur do të na bënte mirë gjithashtu. Faleminderit.”

Përmendja e Ypit nga një prej figurave më të njohura të muzikës botërore është vlerësuar si një moment i rëndësishëm për prezencën shqiptare në skenën ndërkombëtare kulturore./KultPlus.com

