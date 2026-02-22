3.3 C
Prizren
Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

By admin

Një burrë nga Prizreni ka vdekur pas lëndimeve që ka marrë pasi kishte rënë nga lartësia, mëson Klan Kosova.

Sipas burimeve të Klanit, burri ishte i moshës rreth 44-vjeçare.

Ai ishte dërguar nga Spitali i Prizrenit në Qendrën Emergjente pasi kishte marrë lëndime të shumta trupore dhe politraumë të rëndë, të cilave fatkeqësisht nuk ka arritur t’u mbijetojë.

93-vjetori i vdekjes së mësuesit të parë shqiptar nga Prizreni të dokumentuar në Kosovë, Dom Mikel Tarabulluzi

