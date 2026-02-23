10 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

By admin

 

Policia ka bërë të ditur se persona të maskuar kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë tentuar të vjedhin gjësende, por kanë dështuar.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Ndërkaq, pronari i shtëpisë është sulmuar dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor.

“Është raportuar se persona të dyshuar të panjohur  të maskuar dhe armatosur përmes dritares kanë depërtuar në shtëpinë  e viktimës mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, lidhur me rastin është njoftuar prokurori, rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin e policisë.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia
Next article
Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley Kosovë

Më Shumë

Sport

Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Bashkimi do të jetë pa trajnerin, Igor Jovovic dhe basketbollistin Meriton Ismaili, në ndeshjen e sotme ndaj Boras. Sipas njoftimit të klubit prizrenas, kjo pasi...
Lajme

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Në 12-vjetorin e ndarjes nga jeta është përkujtuar sot Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha), në një ceremoni homazhesh të organizuar nga Organizata e...

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Dragashi shënon 18-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës me seancë solemne dhe homazhe

Apeli liron 9 të dyshuarit e fundit për manipulim votash në Prizren

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Totaj nënshkruan Memorandum Bashkëpunimi për projektin DIG4K, mbështetje për digjitalizimin e bizneseve në Prizren

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Prizren/ Promovohet libri “Varri i quajtur Tivar” i autorit Mitat Krasniqi

21 shkurt, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare

Aksident i rëndë në dalje të Prizrenit, tre të lënduar

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Rahoveci, sonte e pret Yllin

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne