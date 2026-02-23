5.3 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Gjyqtarja Kadire Rexha nis detyrën në Gjykatën Themelore në Prizren

By admin

Kryetarja e Gjykata Themelore në Prizren, Shpresa Emra, ka pritur në takim gjyqtaren Kadire Rexha, e cila nga sot ka nisur zyrtarisht detyrën e saj në këtë institucion.

Pas përfundimit me sukses të trajnimit fillestar për gjyqtarë në Akademia e Drejtësisë, Rexha do të zhvillojë fillimisht punën praktike në Gjykatën Themelore në Prizren, për të vazhduar më pas me angazhim të plotë në departamentin ku do të caktohet, në përputhje me ngarkesën e lëndëve dhe nevojat e gjykatës.

“Gjyqtarja Kadire Rexha pas përfundimit me sukses të trajnimit fillestar për gjyqtarë në Akademinë e Drejtësisë, në Gjykatën Themelore në Prizren sot fillon punën praktike, dhe më pastaj do të vazhdon me angazhim të plotë në Departamentin ku do të caktohet sipas ngarkesës me lëndë dhe nevojave të Gjykatës”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Gjatë takimit, sipas të njëjtit njoftim, kryetarja e Gjykatës, Emra, i uroi gjyqtares Rexha mirëseardhje dhe suksese në rrugëtimin e saj të ri profesional, duke shprehur gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të plotë me qëllim të forcimit të sistemit gjyqësor. Po ashtu, ajo nga gjyqtarja kërkojë përkushtim dhe angazhim të lartë në punë.

Gjykata Themelore në Prizren, së bashku me degët në Suharekë dhe Dragash, aktualisht ka gjithsej 38 gjyqtarë, prej tyre 30 në Prizren, 6 në Degën e Suharekës dhe 2 në Degën e Dragashit./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit
Next article
Bali Muharremaj mbështet Ludon për fitore në Big Brother VIP Kosova

Më Shumë

Fokus

“100% kamatë mujore”, dosja e Prokurorisë, si funksiononte grupi i fajdeve në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, ka kërkuar caktimin e paraburgimit ndaj dy të pandehurve, Fidan Berisha dhe Lirim Gashi, të dyshuar për veprën penale “fajdeja”...
Fokus

Nesër mbahet takim letrar në nderim të profesorit Hajdar Mallaku

Në nderim të jetës dhe veprës së profesorit Hajdar Mallaku, nesër do të mbahet një takim letrar përkujtimor në Prizren. Takimi organizohet nga Shoqata për...

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Mustapha Amzil shpallet MVP i finales

Malisheva shënon 18 vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Akreditim 5-vjeçar për Universitetin e Prizrenit

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne