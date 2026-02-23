5.3 C
Prizren
Bali Muharremaj mbështet Ludon për fitore në Big Brother VIP Kosova

By admin

Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj, mbështet Ludo Lee.

Ai e ka lavdëruar Ludovik Tunaj (Ludo Lee) për performancën e tij në Big Brother VIP Kosova, duke thënë se po e përfaqëson mjaft mirë komunën e Suharekës.

Muharremaj theksoi mbështetjen për Ludo Lee dhe e uroi për mundësinë e fitimit të këtij formati televiziv.

