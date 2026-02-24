Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Komuna e Rahovecit ka bërë të ditur se po vazhdon procesi i krasitjes së drunjve në qytet dhe në vendbanimet tjera të komunës.
Sipas njoftimit, ky aksion po realizohet në kuadër të mirëmbajtjes së rregullt të hapësirave publike, me qëllim garantimin e sigurisë për qytetarët dhe përmirësimin e ambientit urban.
“Po vazhdon krasitja e drunjve në qytet dhe në vendbanimet tjera. Ky proces po realizohet për mirëmbajtje, siguri dhe përmirësim të ambientit urban”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren