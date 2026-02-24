13.1 C
Prizren
E martë, 24 Shkurt, 2026
Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

By admin

Komuna e Rahovecit ka bërë të ditur se po vazhdon procesi i krasitjes së drunjve në qytet dhe në vendbanimet tjera të komunës.

Sipas njoftimit, ky aksion po realizohet në kuadër të mirëmbajtjes së rregullt të hapësirave publike, me qëllim garantimin e sigurisë për qytetarët dhe përmirësimin e ambientit urban.

“Po vazhdon krasitja e drunjve në qytet dhe në vendbanimet tjera. Ky proces po realizohet për mirëmbajtje, siguri dhe përmirësim të ambientit urban”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë
Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”

