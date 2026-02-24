Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”

Komuna e Prizrenit ka bërë të ditur se Drejtoria e Shërbimeve Publike po vijon me aksionin e rregullt të krasitjes së pemëve në qytet, me qëllim përmirësimin e pamjes urbane dhe rritjen e sigurisë në hapësirat publike.
Aktualisht, ekipet janë të angazhuara në rrugën “Adem Jashari” në Prizren, ku po realizohen ndërhyrje për mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe krijimin e një ambienti më të rregullt për qytetarët.
“Drejtoria e Shërbimeve Publike po vijon me aksionin e krasitjes së pemëve, që kontribuon në përmirësimin e pamjes urbane dhe rritjen e sigurisë në hapësirat publike. Aktualisht, ekipet po punojnë në rrugën ‘Adem Jashari’ në Prizren, për një mjedis më të pastër e më estetik”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com/
