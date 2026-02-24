13.1 C
Prizren
E martë, 24 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshqitjes së dheut në rrugën Prizren–Tetovë, gypi transportues nga burimi “Cvilen” drejt rezervuarit “Tusuz” është dëmtuar.

Si pasojë, disa rrugë në qytet do të përjetojnë mungesë furnizimi me ujë dhe rënie të presionit. Rrugët e prekura përfshijnë: Rr. Ramadan Zaskoci, Rr. Beran Gashi, Rr. Astrit Poniku, Rr. Alajdin Xhezairi, Rr. Rugovës, Rr. Dukles, Rr. Sheh Emini dhe Rr. Nore Kelmendi.

“Intervenimi për sanimin e dëmtimit është i vështirë për shkak të kushteve të pafavorshme të terrenit. Ekipet operative janë në terren dhe po punojnë me intensitet maksimal për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë. Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksioni i krasitjes vazhdon në Prizren, ndërhyrje në rrugën “Adem Jashari”
Next article
Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Më Shumë

Lajme

Totaj vizitoi Këshillin e Bashkësisë Islame në Prizren, uron besimtarët për muajin e Ramazanit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, me rastin e fillimit të Muajit të Shenjtë të Ramazanit, ka vizituar sot Këshilli i Bashkësisë Islame...
Lajme

Platforma “Liria Ka Emër” projekton mesazhin “Ende duke mbrojtur lirinë tonë” në objektin e Presidencës

Në shënim të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, platforma qytetare “Liria Ka Emër” ka realizuar një aktivitet simbolik në kryeqytet, duke projektuar në objektin...

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Dalin në shitje biletat për Kosovë – Sllovaki në Prizren

Kuvendi voton buxhetin e Kosovës për vitin 2026

Vetëdorëzohet në Policinë e Prizrenit, i dënuari me mbi tri vjet burg për narkotikë

Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Liria ka Emër: Mbi 130 mijë qytetarë në marshin “Drejtësi, jo politikë” – marshimi më i madh në historinë e Kosovës së lirë

Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Transferi i fundit qëndroi vetëm 10 ditë te Bashkimi

Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne