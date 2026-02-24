Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshqitjes së dheut në rrugën Prizren–Tetovë, gypi transportues nga burimi “Cvilen” drejt rezervuarit “Tusuz” është dëmtuar.
Si pasojë, disa rrugë në qytet do të përjetojnë mungesë furnizimi me ujë dhe rënie të presionit. Rrugët e prekura përfshijnë: Rr. Ramadan Zaskoci, Rr. Beran Gashi, Rr. Astrit Poniku, Rr. Alajdin Xhezairi, Rr. Rugovës, Rr. Dukles, Rr. Sheh Emini dhe Rr. Nore Kelmendi.
“Intervenimi për sanimin e dëmtimit është i vështirë për shkak të kushteve të pafavorshme të terrenit. Ekipet operative janë në terren dhe po punojnë me intensitet maksimal për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë. Falënderojmë konsumatorët për mirëkuptim”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com/
