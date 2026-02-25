10.8 C
Afër 2 mijë e 600 gjoba për 24 orë, policia njofton se ka arrestuar 20 persona

By admin

Policia e Kosovës, ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë shqiptuar 2598 gjoba trafiku.

Gjatë kësaj kohe, policia ka njoftuar se janë arrestuar 20 persona, dhe se, 12 janë dërguar në mbajtje.

Nga raporti bëhet e ditur edhe se, kanë ndodhur 17 aksidente me të lënduar, dhe, 31 me dëme materiale.

Bërlloku ‘mbulon’ Prizrenin
Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Fokus

Ndahet nga jeta profesori Hajdar Mallaku

Ka ndërruar jetë profesori Hajdar Mallaku, i cili deri në pension ka punuar  në gjimnazin "Gjon Buzuku" në Prizren. Ai  ka dhënë kontribut të çmuar...
Fokus

Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

Ka marrë epilog procesi gjyqësor në procedurë civile pranë Gjykatës Themelore Prizren– dega në Suharekë, për rastin e 3-vjeçares Xh.G., e cila kishte vdekur...

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

93-vjetori i vdekjes së mësuesit të parë shqiptar nga Prizreni të dokumentuar në Kosovë, Dom Mikel Tarabulluzi

Kyan Anderson pritet të rikthehet sonte për Bashkimin në finalen e Kupës

Mbi 2 mijë gjoba për 24 orë, policia njofton se janë arrestuar 17 persona

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Vetaksidentohet me trotinet në Prizren, ngasësi në gjendje kritike

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Dyshohet për keqpërdorim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare në Prizren, një person pëson lëndime

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

I kishin premtuar se do ta dërgojnë jashtë shtetit për shërim duke e dëmtuar në vlerë 130 mijë euro – arrestohen dy të dyshuar

