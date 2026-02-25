10.8 C
Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

By admin

Një incident me armë zjarri është raportuar mbrëmjen e së martës në Rahovec, ku një i mitur dyshohet se ka kanosur një person dhe ka shkrepur armën në afërsi të një lokali ku luhet bilardo.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Sipas burimeve nga organet e hetuesisë, rasti ka ndodhur më 24 shkurt 2026, rreth orës 20:00, në rrugën “Avdullah Bugari”. Policia është njoftuar se në një lokal ishte përdorur armë zjarri, me ç’rast njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.

Në momentin e arritjes së patrullave, i dyshuari nuk është hasur në vendngjarje, ndërsa zona është siguruar dhe janë ftuar njësitë relevante hetimore.
Sipas deklarimit të viktimës, Xh.H., 37 vjeç, derisa ishte duke qëndruar në lokal, i dyshuari L.D., 16 vjeç, e ka ftuar të dalë jashtë. Ai ka bërë të ditur se pranë shkallëve i dyshuari ka nxjerrë armën e zjarrit, por ka arritur t’ia kapë dhe ta pengojë që ta drejtojë në drejtim të tij. Në ato çaste arma është shkrepur dhe plumbi ka përfunduar në tokë.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësia e hetimeve dhe krimteknika e Stacionit Policor në Rahovec, të cilët kanë kryer ekzaminimet e nevojshme.

Lidhur me rastin është kontaktuar prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar inicimin e veprave penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Kanosja”.

Me urdhër të prokurorit, i dyshuari pritet të ndalohet për 24 orë, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar./Sinjali

