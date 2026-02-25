Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Një incident me armë zjarri është raportuar mbrëmjen e së martës në Rahovec, ku një i mitur dyshohet se ka kanosur një person dhe ka shkrepur armën në afërsi të një lokali ku luhet bilardo.
Sipas burimeve nga organet e hetuesisë, rasti ka ndodhur më 24 shkurt 2026, rreth orës 20:00, në rrugën “Avdullah Bugari”. Policia është njoftuar se në një lokal ishte përdorur armë zjarri, me ç’rast njësitë policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.
Në momentin e arritjes së patrullave, i dyshuari nuk është hasur në vendngjarje, ndërsa zona është siguruar dhe janë ftuar njësitë relevante hetimore.
Sipas deklarimit të viktimës, Xh.H., 37 vjeç, derisa ishte duke qëndruar në lokal, i dyshuari L.D., 16 vjeç, e ka ftuar të dalë jashtë. Ai ka bërë të ditur se pranë shkallëve i dyshuari ka nxjerrë armën e zjarrit, por ka arritur t’ia kapë dhe ta pengojë që ta drejtojë në drejtim të tij. Në ato çaste arma është shkrepur dhe plumbi ka përfunduar në tokë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësia e hetimeve dhe krimteknika e Stacionit Policor në Rahovec, të cilët kanë kryer ekzaminimet e nevojshme.
Lidhur me rastin është kontaktuar prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar inicimin e veprave penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Kanosja”.
Me urdhër të prokurorit, i dyshuari pritet të ndalohet për 24 orë, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar./Sinjali
