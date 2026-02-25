10.8 C
Prizren
OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë

By admin

Kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së ka njoftuar se nga sot nis peticioni kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.

Sipas OVL UÇK-së, ky peticion është një thirrje e hapur qytetare në mbështetje të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe të ish-krerëve të saj që po përballen me procesin në Hagë, në mbrojtje të vlerave të luftës çlirimtare dhe dinjitetit të saj.

“Ftojmë të gjithë qytetarët dhe bashkëkombësit kudo që ndodhen që t’i bashkohen këtij peticioni, ta nënshkruajnë dhe ta shpërndajnë atë” thuhet në njoftimin e OVL-së.

